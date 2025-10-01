Νεκρή 17χρονη Ελληνοαμερικανίδα: Την παρέσυρε σκόπιμα συμμαθητής της που την παρενοχλούσε

Οργή προκαλεί η υπόθεση της φρικτής απώλειας της 17χρονης Ελληνοαμερικανίδας, Μαρίας Νιώτη και της φίλης της, Ιζαμπέλας Σάλας που έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τζιπ που οδηγούσε συμμαθητής τους τις παρέσυρε σκόπιμα.

Η Μαρία, ελληνικής καταγωγής, είχε γεννηθεί στη Ρόδο και είχε ζήσει μικρή στην Κάρπαθο πριν μεταναστεύσει με την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο κορίτσια επέβαιναν στα ηλεκτρικά τους ποδήλατα όταν χτυπήθηκαν θανάσιμα από όχημα τύπου Jeep Compass, σε μια κατά τα άλλα ήσυχη γειτονιά.

Οι αποκαλύψεις γύρω από το περιστατικό σοκάρουν, καθώς φαίνεται πως η παράσυρση δεν ήταν ατύχημα, αλλά προμελετημένη ενέργεια. Ο φερόμενος ως δράστης, επίσης 17 ετών, είχε στο παρελθόν παρενοχλήσει τη Μαρία επανειλημμένα, ενώ η οικογένεια της άτυχης κοπέλας είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, καταγγέλλοντας απειλές και καταδίωξη. Παρά τις καταγγελίες, δεν λήφθηκαν μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με συγγενείς, ο νεαρός παραμόνευε τη Μαρία έξω από το σπίτι της γιαγιάς της, και τη μοιραία νύχτα την παρέσυρε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς της, που προσπάθησε απεγνωσμένα να επέμβει.

Δείτε το βίντεο:

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη, ωστόσο μέχρι στιγμής αρνείται να ομολογήσει. Οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες ή υλικό από κάμερες που θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες της επίθεσης. Η κοινότητα του Κράνφορντ, συμμαθητές, φίλοι και συγγενείς, έχουν εκφράσει την οδύνη τους, ενώ η οικογένεια της Μαρίας απαιτεί δικαίωση και αποκατάσταση των ευθυνών για την αδιαφορία των Αρχών.

Πηγή: athensvoice.gr