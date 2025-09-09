Νέες καταγγελίες για το «πάρτι» του ΟΠΕΚΕΠΕ - Επιδοτήσεις με σφραγίδα νεκρού κοινοτάρχη

Συνεχείς είναι οι καταγγελίες για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ιδιώτες να παίρνουν επιδοτήσεις με σφραγίδα νεκρού κοινοτάρχη.

Μάλιστα, αυτές τις ημέρες έκλεισαν οι επιδοτήσεις για τις αιτήσεις του 2025, με τον Χρήστο Σιδερόπουλο, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, να μιλάει στον Alpha και να καταγγέλλει πως ιδιώτες πήραν λεφτά με σφραγίδα νεκρού κοινοτάρχη.

Από τους σχετικούς ελέγχους, επίσης, έχουν εξαφανιστεί δεκάδες χιλιάδες ζώα που είχαν δηλωθεί και «αποδείκνυαν» το αντίστοιχο μέγεθος της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υπάρχουν και δεκάδες επικαλύψεις.

«Είχε την στρόγγυλη σφραγίδα του προέδρου της τοπικής κοινότητας. Η στρόγγυλη σφραγίδα είναι δημόσιο έγγραφο» καταγγέλλει ο Χρήστος Σιδερόπουλος, μιλώντας στον Alpha για το «πάρτι» με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έκανε τα γνήσια της υπογραφής σε ό,τι αφορά τα ενοικιαστήρια και αυτό το οποίο είναι τραγικό, είναι ότι ο πρόεδρος που χρησιμοποιεί τη σφραγίδα του, έχει αποβιώσει εδώ και τρία χρόνια» συνέχισε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πάνω από χίλιοι παραγωγοί εντοπίστηκαν ήδη να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ερευνάται εξονυχιστικά και ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που αναλαμβάνουν να περάσουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα παραστατικά των αγροτών για να λάβουν την ενιαία ενίσχυση.

«Μετά το 2000 όταν δoθηκαν οι πύλες, οι λεγόμενες, τα ΚΥΔ, και σε ιδιώτες, τότε άρχισε και το μεγάλο πάρτυ, διότι πριν, λίγο πολύ στις ενώσεις που κάναμε τις δηλώσεις, το θέμα ήταν κάπως ελεγχόμενο», δηλώνει ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Αριστείδης Σχοιναράκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων στη Φθιώτιδα και τη Λάρισα έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για απάτες με βοσκοτόπια και αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου, λένε όσοι βρίσκονται στον αγροτικό χώρο.

«Έχουμε δει ΚΥΔ στο παρελθόν να κάνει 250 δηλώσεις σε αγρότες, οι οποίοι οι 230 είχαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα., Προφανώς και το συγκεκριμένο ΚΥΔ έχει εμπλοκή στην όλη διαδικασία, αποκλείεται να έχει μόνο τέτοιους πελάτες», αναφέρει ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας, Δημήτρης Ντογκούλης.

Στο Ηράκλειο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι έλεγχοι των ΚΥΔ. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους δεν είναι στη δικαιοδοσία τους να κάνουν έλεγχο των πιστοποιητικών που φέρνουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι.

Οι έλεγχοι της Task Force θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. «Προφανώς βρισκόμαστε ενώπιον ευρημάτων που δρομολογούν συγκεκριμένες εξελίξεις, όπως και η δρομολόγηση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που θα δημιουργήσει συνθήκες διαφορετικής λειτουργίας του Οργανισμού», τονίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Πηγή: reader.gr