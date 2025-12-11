Νέες δωρεές ενεργειακών «παικτών» στο Δήμο Αμφιλοχίας

Δύο νέες δωρεές από ενεργειακές εταιρείες έγιναν δεκτές πρόσφατα από το δήμο Αμφιλοχίας.

Η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» θα παρέχει στο δήμο Αμφιλοχίας επιστημονική υποστήριξη για την εκπόνηση της μελέτης ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Αμφιλοχίας, ενώ η πολωνικών συμφερόντων εταιρεία «V Ridium Αμβρακία Ενεργειακή AE» που έχει άδειες για εγκατάσταση μπαταριών στην περιοχή του δήμου Αμφιλοχίας θα προχωρήσει στις συντήρηση του οδοστρώματος του δρόμου Σαρδινίων – Κομποθέκλας.

Οι σχετικές αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα από τη δημοτική επιτροπή του δήμου Αμφιλοχίας βάσει συγκεκριμένης διάταξης του νόμου σχετικά με τις δωρεές προς φορείς του δημοσίου τομέα. Πάντως ο δήμος Αμφιλοχίας τα τελευταία χρόνια επιμένει στις περιπτώσεις των μεγάλων ενεργειακών project που προωθούνται στην περιοχή από διάφορες εταιρείες να γνωμοδοτεί αρνητικά.

Εφημερίδα «Συνείδηση»