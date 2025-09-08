Νεαρός στη Φλώρινα έκλεψε τις εντυπώσεις με καντάδα στη γειτονιά - «Το ρομάντζο δεν έχει πεθάνει»

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο αγάπης από τη Φλώρινα έχει κερδίσει τις καρδιές των χρηστών του TikTok, όπου νεαρός έκανε καντάδα στην αγαπημένη του.

Ένας νεαρός, μαζί με την παρέα του, αποφάσισε να εκφράσει τα αισθήματά του προς το κορίτσι που του έχει κλέψει την καρδιά, παίζοντας καντάδα κάτω από το σπίτι της αργά το βράδυ.

Η ρομαντική πρωτοβουλία γέμισε τη γειτονιά με μουσική, γέλια και χαμόγελα, ενώ το βίντεο της προσπάθειάς του έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια. Οι χρήστες του TikTok σχολιάζουν ενθουσιασμένοι: «Αυτά θέλουμε να βλέπουμε!» και «Το ρομάντζο δεν έχει πεθάνει!»

Δείτε το βίντεο:

Ένα μικρό δείγμα πως η αγάπη και η δημιουργικότητα μπορούν να φέρουν χαμόγελα, ακόμη και μέσα από μια απλή νυχτερινή καντάδα.

Βίντεο: georgia.karatza/tt