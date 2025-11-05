Νεάπολη Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση της νέας πεζογέφυρας

Στην δημοσιότητα η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στα πλαίσια του έργου τοποθέτησης της νέας πεζογέφυρας

Προβλέπει:

1.-Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την χ/θ 72+500 (Κόμβος Μεγάλης Χώρας) έως την χ/θ 75+200 (Κόμβος Νεάπολης), της περιοχής ευθύνης μας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» .

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διοχετεύεται και θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Αγρινίου – Εμπεσού (μέσω γέφυρας Ματσουκίου).

2.- Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Πέμπτη 06.11.2025 κατά το ωράριο 09.00 ́ – 12.00 ́.

3.- Με την ολοκλήρωση των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Εθνικής Οδού θα αποδοθεί κανονικά στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου ΣΑΚΚΟΥ Κωνσταντίνου του Νικολάου, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 09.00 ́ ώρα της Πέμπτης 06.11.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του Ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ., καθώς και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 12.00 ́ ώρα της ιδίας (06.11.2025).

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ Α-100/13.06.2025) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κα λοιπές διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.