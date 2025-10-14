Νεανική έκρηξη στο Αγρίνιο – Πλούσιο πρόγραμμα στο 1ο Youth Festival 2025

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων υπόσχεται το 1ο Youth Festival 2025 στο Αγρίνιο, όπου κόσμος κάθε ηλικίας, θα απολαύσουν ένα «πάζλ» χρωμάτων, μουσικής και άλλων δράσεων στις Καπναποθήκες Παπαστράτου

«Μην χάσεις την ευκαιρία να αφήσεις το αποτύπωμά σου στην πόλη»! Με το σύνθημα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αγρινίου διοργανώνει το πρωτοποριακό για την περιοχή διήμερο φεστιβάλ - 1ο Youth Festival 2025, με στόχο να αποτελέσει μια «διέξοδο» νεανικής δημιουργίας και κοινωνικής δράσης!

Στις 17 & 18 Οκτωβρίου, οι Καπναποθήκες Παπαστράτου γεμίζουν με μουσική, ρυθμό, δημιουργικότητα και νεανική ενέργεια!

Δύο μέρες γεμάτες:

live εμφανίσεις,

street art & workshops,

DJ sets που θα σε ξεσηκώσουν,

χορό, vibes και χαμόγελα παντού!

Είναι η γιορτή της νεολαίας, η ευκαιρία να εκφραστείς, να γνωρίσεις κόσμο, να εμπνευστείς και να περάσεις αξέχαστα!

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Η αφίσα: