Νέα Ζηλανδία: Την πήρε και τη...σήκωσε! Θυελλώδεις άνεμοι εκτόξευσαν γυναίκα στη μέση του δρόμου

Στη Νέα Ζηλανδία οι θυελλώδεις άνεμοι εκτόξευσαν γυναίκα στη μέση του δρόμου και σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε.
Τρομακτικό βίντεο «έρχεται» από τη Νέα Ζηλανδία το οποίο δείχνει μία γυναίκα να σηκώνεται στον αέρα λόγω των θυελλωδών ανέμων και να καταλήγει στη μέση του δρόμου. Για καλή της τύχη, εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κανένα αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να περπατά σε πεζοδρόμιο στο Γουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, ενώ οι άνεμοι τραντάζουν ακόμα και τα φανάρια. Σε μια στιγμή η γυναίκα χάνει τον έλεγχο, σηκώνεται στον αέρα και καταλήγει στη μέση του δρόμου. Αν και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, δυσκολεύεται.

Οι οδηγοί που εν τέλει έφτασαν στο σημείο, πάτησαν έγκαιρα φρένο και δεν τραυμάτισαν την γυναίκα.

Δείτε το βίντεο:

 

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για για ριπές ανέμων έως 140 χλμ/ώρα και «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πεσμένα δέντρα».

Πηγή: newsit.gr

