Νέα Ζηλανδία: Άδεια πένθους για ζευγάρια που απέβαλαν

Το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ενέκρινε ομόφωνα νομοθεσία που δίνει στις μητέρες και τους συντρόφους τους το δικαίωμα άδειας τριών ημερών μετ’ αποδοχών μετά από αποβολή ή θάνατο του μωρού, καθιστώντας τη χώρα μόλις τη δεύτερη στον κόσμο που το κάνει.

Το νομοσχέδιο αφορά τις γυναίκες που χάνουν ένα παιδί σε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τους συντρόφους αλλά και τους γονείς που υιοθετούν ή αποκτούν παιδί μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας.

«Η έγκριση αυτού του νομοσχεδίου δείχνει ότι για άλλη μια φορά η Νέα Ζηλανδία οδηγεί το δρόμο για προοδευτική και συμπονετική νομοθεσία, αποτελώντας μόλις τη δεύτερη χώρα στον κόσμο που παρέχει άδεια για αποβολή και θάνατο», δήλωσε η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Τζίνι Άντερσεν, η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία.

«Το νομοσχέδιο θα δώσει στις γυναίκες και τους συντρόφους τους χρόνο να συμβιβαστούν με την απώλεια τους χωρίς να χρειάζεται να πάρουν άδεια ασθενείας. Επειδή η θλίψη τους δεν είναι ασθένεια, είναι απώλεια. Και η απώλεια χρειάζεται χρόνο.»

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm

— Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021