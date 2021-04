Νέα Υόρκη: Η γυναίκα που σκότωσε τον ομογενή αστυνομικό στo Κουίνς έλεγε «f@ck the police» κι έπινε σφηνάκια λίγες ώρες πριν

Η 32χρονη που παρέσυρε και σκότωσε τον 43χρονο Αναστάσιο Τσάκο με το όχημά της τα ξημερώματα της Τρίτης και επιχείρησε να διαφύγει, ζήτησε κατόπιν συγγνώμη, κλαίγοντας, μπροστά στις κάμερες

Λίγες ώρες προτού παρασύρει με το όχημά της και σκοτώσει τον αστυνομικό Αναστάσιο Τσάκο τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα) σε πολυσύχναστο δρόμο του Κουίνς, η Τζέσικα Μποβάις έπινε σφηνάκια σε live streaming στο Facebook και έλεγε «να πάει να γ@@θεί η αστυνομία». Σύμφωνα με την Daily Mail, η 32χρονη γυναίκα που προφυλακίστηκε χωρίς εγγύηση για τον τραγικό θάνατο του ομογενή αστυνομικού, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, φέρεται να καυχιόταν ότι «δεν πήγαινε πουθενά χωρίς να έχει πάνω της μαχαίρι».

Λίγες ώρες προτού χτυπήσει με το όχημά της τον 43χρονο αστυνομικό του NYPD, ενώ εκείνος ρύθμιζε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Λονγκ Αϊλαντ Εξπρεσγουέι (Long Island Expressway – LIE), η Μποβάις πόσταρε στη σελίδα της στο Facebook ένα livestream διάρκειας 1 ώρας και 51 λεπτών, όπου μιλούσε για την πρόσφατη δίκη (και καταδίκη) του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης η 32χρονη εμφανίζεται να ατμίζει και να πίνει αλκοόλ.

Μιλώντας επικριτικά για την αστυνομία, η Μποβάις είπε μεταξύ άλλων ότι οι αστυνομικοί που μπαίνουν στο Σώμα «είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο θανάτου όπως συμβαίνει στον στρατό» και ότι «είναι μέρος της δουλειάς» να προσπαθήσουν κάποιοι να τους σκοτώσουν. Ισχυρίστηκε επίσης ότι, αν ποτέ βρισκόταν σε μία κατάσταση όπου η αστυνομία θα απειλούσε τη ζωή της, θα φρόντιζε να μην ήταν το μοναδικό θύμα. «Όπως λένε οι NWA (συγκρότημα hip hop) για την αστυνομία, αν είναι να με σκοτώσεις, τουλάχιστον θα πάρω κάποιον μαζί μου. Έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Αν είναι να πεθάνω, κάποιος θα με συνοδέψει».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας μετάδοσης, η 32χρονη ανέφερε επίσης ότι της αρέσουν τα όπλα επειδή «είναι όμορφα» και εξήγησε γιατί τάσσεται με πάθος υπέρ της θανατικής ποινής, ενώ ολοκλήρωσε το livestream λέγοντας «F@ck the Police».

Μερικές ώρες αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έχουν γνωστά μέχρι στιγμής, η 32χρονη κάθισε μεθυσμένη πίσω από τιμόνι του Volkswagen της, παρόλο που το δίπλωμά της είχε ανασταλεί, και ξεκίνησε τη διαδρομή που έμελλε να βάλει τραγικό τέλος στη ζωή του ομογενή αστυνομικού, μια ιδιαίτερη αγαπητή φιγούρα στην τοπική κοινότητα. Αφού παρέσυρε τον Αναστάσιο Τσάκο, η Μποβάις φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει με το παρμπρίζ της «τελείως διαλυμμένο», προτού τη σταματήσουν αστυνομικοί και τη συλλάβουν.

Πηγές της New York Daily News είπαν στην εφημερίδα ότι η Μποβάις είχε καταναλώσει τη διπλάσια από την επιτρεπόμενη ποσότητα αλκοόλ για οδήγηση, ότι τραύλιζε και δεν κατάφερνε καλά καλά να σταθεί στα πόδια της όταν τη συνέλαβαν. Μάλιστα φέρεται να έβρισε τους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Άντε γ@@θείτε, δεν είμαι υποχρεωμένη να κάνω ό,τι μου λέτε». Αρκετές ώρες μετά, όταν η Μποβάις αποχωρούσε με χειροπέδες από το 107ο τμήμα του NYPD το απόγευμα της Τρίτης, η Μποβάις ζήτησε κλαίγοντας συγγνώμη μπροστά στις κάμερες των τοπικών ΜΜΕ. «Λυπάμαι που τον χτύπησα και είναι νεκρός» ακούγεται να λέει η 32χρονη στο κλιπ.

UPDATE: 32-year-old Jessica Beauvais, of #Hempstead, apologizes for this morning’s fatal hit and run that killed #NYPD officer Anastasios Tsakos. @ELehpamer12 MORE: https://t.co/8xy96UTMR6 pic.twitter.com/lKb0vwdQ4r — News 12 New York (@News12) April 27, 2021

Το ιστορικό του τραγικού δυστυχήματος

Τραγικό θάνατο βρήκε εν ώρα καθήκοντος ο 43χρονος αστυνομικός του NYPD, Αναστάσιος Τσάκος, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο Λονγκ Αϊλαντ Εξπρεσγουέι (Long Island Expressway – LIE) στο Κουίνς, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Απριλίου. Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα την είδηση του θανάτου του Τσάκου ανακοίνωσε ο ίδιος ο αρχηγός του NYPD, Ντέρμοτ Σι, λίγο μετά το τραγικό συμβάν.

«Σήμερα το πρωί, ο αστυνομικός του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων του NYPD (NYPD Highway) Αναστάσιος Τσάκος, σύζυγος και πατέρας δυο μικρών παιδιών, βρήκε τραγικό θάνατο ενώ προστάτευε τους πολίτες της Νέας Υόρκης. Σύσσωμο το NYPD πονάει απόψε, ενόσω θρηνούμε όλοι μαζί την απώλεια του αδελφού μας. Μια απώλεια όχι μόνο για την οικογένεια του NYPD, αλλά για ολόκληρη την πόλη», τόνισε ο Σι.

A husband, a father, a son, and a protector but, most off all, @NYPDHighway Police Officer Anastasios Tsakos will forever be remembered as a NYC #Hero. pic.twitter.com/mIimcjWkc2 — Commissioner Shea (@NYPDShea) April 27, 2021

Ο Αναστάσιος Τσάκος ήταν παντρεμένος με την Ειρήνη Τσάκου, υπηρετούσε επί 14 χρόνια στο NYPD και ήταν οικογενειάρχης με δυο μικρά παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο εξέφρασε την οδύνη του και τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ομογενούς αστυνομικού.

Σύμφωνα με το «ABC New York», o Τσάκος παρασύρθηκε στην λωρίδα ανατολικής κατεύθυνσης του LIE, κοντά στο Φράνσις Λούις Μπούλεβαρντ, από ένα αυτοκίνητο τύπου Volkswagen του 2013. Οδηγός ήταν η 32χρονη Τζέσικα Μποβάις από το Χέμπστεντ η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και η άδειά της είχε αφαιρεθεί. Συνελήφθη λίγο αργότερα από την Αστυνομία και αντιμετωπίζει περισσότερες από 10 κατηγορίες, ορισμένες εκ των οποίων κακουργηματικές.

Driver charged in cop's death had alcohol level nearly twice the legal limit: source https://t.co/tEtGvsll6B pic.twitter.com/2d63xWB2Z9 — New York Post (@nypost) April 27, 2021

Θλίψη στην Ομογένεια

Σε συλλυπητήρια ανάρτηση για την απώλεια του 43χρονου αστυνομικού προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, εκφράζοντας τη συμπαράσταση στην οικογένεια του εκλιπόντος. «Ο τραγικός θάνατος του αστυνομικού του NYPD Αναστασίου Τσάκου, την ώρα που υπηρετούσε την Κοινότητα, μας υπενθυμίζει τους ανθρώπους που προστρέχουν πρώτοι, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, το ιατρικό προσωπικό, και οι οποίοι πάντοτε θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αιωνία του η μνήμη», έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

The tragic death of NYPD Officer Anastasios Tsakos, while serving his community, reminds us that first responders, police, fire, medical, always place their lives on the line. May his memory be eternal. — Elpidophoros (@Elpidophoros) April 27, 2021

Ο Αναστάσιος Τσάκος είχε γεννηθεί στην Ελλάδα και βρέθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ την δεκαετία του ’90. Ο αδερφός του άτυχου αστυνομικού, Λευτέρης που ζει μόνιμα στη Βόρεια Καρολίνα σύμφωνα με την εφημερίδα «Newsday», αναχώρησε άμεσα για τη Νέα Υόρκη. Ο «Ε.Κ.» επικοινώνησε με την σύζυγό του και νύφη του εκλιπόντος, Κάρολ, η οποία, εμφανώς συγκλονισμένη, αναφέρθηκε στο ήθος του αδικοχαμένου Αναστάσιου. «Ηταν ένας αξιαγάπητος πατέρας, σύζυγος, αδελφός και κουνιάδος. Νοιαζόταν πολύ εκ φύσεως για όλους. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Συντετριμμένος μίλησε στον «Ε.Κ.» και ο αστυνομικός ιερέας, π. Γεώργιος Αναστασίου, ο οποίος γνώριζε τον εκλιπόντα μέσα από την κοινή τους υπηρεσία.

This was #NYPD Highway Patrol Officer Anastasios Tsakos: a 43-year-old husband, father of two little kids, & 14-year NYPD veteran. A drunk driver killed him overnight on the LIE as he diverted traffic from another ax. This is tragic. 💔 @PIX11News pic.twitter.com/MfKK6behG0 — Katie Corrado (@KatieCorradoTV) April 27, 2021

Πηγή: Daily Mail, Εθνικός Κήρυκας, Νάνσυ Κουλούρα – protothema.gr