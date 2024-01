Νέα Υόρκη: Ανεξακρίβωτα τα αίτια της έκρηξης οχημάτων που έπεσαν σε πεζούς

Το FBI διερευνά τα αίτια του «εκρηκτικού τροχαίου» που άφησε δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες έξω από συναυλιακό χώρο στη Νέα Υόρκη, μόλις μια ώρα μετά την υποδοχή του νέου έτους. Για υπόθεση εγχώριας τρομοκρατίας, έκανε λόγο το αμερικανικό δίκτυο ABC News, ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο μετέδωσε το Associated Press. Τα δύο αυτοκίνητα εξερράγησαν και πήραν φωτιά αφού συγκρούστηκαν, ενώ η αστυνομία βρήκε τουλάχιστον δώδεκα δοχεία βενζίνης μέσα και γύρω από το Kodak Center στο Ρότσεστερ, βόρεια της Νέας Υόρκης.

NEW: Terrorist task force investigating an incident in upstate New York where a car filled with explosives targeted a rock concert.

At 12:50 a.m. on New Year’s Day as 1,000 people were leaving the Kodak Center in Rochester, a Ford Expedition barreled toward the crowd.

Right… pic.twitter.com/NIKVAq7y1O

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2024