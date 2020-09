Νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Barbaros στην Ανατολική Μεσόγειο

Δεσμεύει θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κύπρου για έρευνες του Barbaros.

Θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κύπρου δεσμεύει με νέα NAVTEX η Τουρκία, προαναγγέλλοντας έρευνες από το σεισμογραφικό πλοίο Barbaros.

Η NAVTEX, η οποία εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, έχει ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου.

The Antalya Navtex Station has published a new NAVTEX message, extending the activities of the Barbaros Hayreddin Paşa seismic research vessel in the East Mediterranean until October 18. pic.twitter.com/E2fJP2k9WU

