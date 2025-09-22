Νέα στοιχεία για το νεκρό βρέφος στα Χανιά: Φέρεται να το πλάκωσαν οι γονείς του όταν κοιμόντουσαν

Νέα στοιχεία για το νεκρό δύο μηνών βρέφος στα Χανιά Κρήτης, όπου φέρεται να το πλάκωσαν οι γονείς του των ώρα που κοιμόντουσαν στο ξενοδοχείο.

Τραγωδία στα Χανιά από τον θάνατο βρέφους στον Αποκορώνα. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το μόλις δύο μηνών βρέφος σε ξενοδοχείο στις Καλύβες Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σενάριο που εξετάζεται, είναι οι γονείς να «πλάκωσαν» το βρέφος κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να βρει ασφυκτικό θάνατο.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο»

Οι γονείς του βρέφους είχαν πάει το Σάββατο σε ένα γάμο και έχοντας πιθανόν καταναλώσει αλκοόλ, κοιμήθηκαν βάζοντας ανάμεσά τους το μωρό. Κατά λάθος φέρεται να το καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ασφυξία.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο», ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής δεν «βλέπει» εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων.Οι γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Κυριακής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: in.gr