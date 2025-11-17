Νέα στέγη για το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Αγρινίου από σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Νέο ξεκίνημα για το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Αγρινίου, το οποίο από σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα λειτουργεί πλέον σε νέα διεύθυνση, συστεγαζόμενο με το 3ο ΓΕΛ.

Η ανακοίνωση:

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αγρινίου ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία ότι από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 θα λειτουργεί πλέον σε νέα διεύθυνση, συστεγαζόμενο με το 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου.

Η μετεγκατάσταση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, καθώς ο νέος χώρος διαθέτει αναβαθμισμένες υποδομές, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και βελτιωμένες συνθήκες φοίτησης για τους μαθητές που συνδυάζουν εργασία και σπουδές. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται οι δυνατότητες όλων να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν θερμά τη δημοτική αρχή, τη σχολική επιτροπή, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Χρήστο Ζαρκαβέλη, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν ώστε η μετεγκατάσταση να γίνει πραγματικότητα. Η νέα σχολική στέγη αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου.

Νέα Διεύθυνση: Λορέντζου Μαβίλη, ΤΚ: 30131, Αγρίνιο

Επικοινωνία: