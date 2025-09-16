Νέα σελίδα στο Νοσοκομείο Αγρινίου: Ασθενοφόρο για τη μεταφορά ασθενών στο σπίτι μετά το εξιτήριο

Ασθενοφόρο για την εξυπηρέτηση ασθενών που παίρνουν εξιτήριο από τα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αποσυμφορεί το ΕΚΑΒ. Η υπηρεσία της κατ΄οίκον μεταφοράς εφαρμόζεται για πρώτη φορά με διπλό όφελος!

Από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και σήμερα στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου λειτουργεί η υπηρεσία της διακομιδής ασθενών μετά το εξιτήριο στην κατοικία τους με ασθενοφόρο που ανήκει στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Η υπηρεσία αυτή αφορά ασθενείς που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ίδια μέσα ή δεν διαθέτουν όχημα για να επιστρέψουν και παράλληλα ανέμεναν στα νοσοκομεία το ΕΚΑΒ, αφού είχαν ήδη λάβει εξιτήριο, για να τους μεταφέρει στην οικία τους. Ταυτόχρονα όμως αυτή την υπηρεσία μπορεί να την αξιοποιήσει και κάποιος ασθενείς, κατόπιν συνεννοήσεως, που χρειάζεται να τον επανεξετάσει ο γιατρός του στο νοσοκομείο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Το πρόσθετο όφελος της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής είναι η αποσυμφόρηση του ΕΚΑΒ από τα «εξιτήρια», από τη μεταφορά δηλαδή ασθενών που έχουν λάβει εξιτήριο από τα δύο νοσοκομεία (Αγρινίου και Μεσολογγίου) προς το σπίτι τους.

Η υπηρεσία που αφορά τις δευτερογενείς διακομιδές ήρθε ως «από μηχανής Θεός» τόσο για τους ασθενείς που ανέμεναν την «απεμπλοκή» του ΕΚΑΒ από τα επείγοντα περιστασιακά για να τους μεταφέρει στο σπίτι τους ενώ είχαν λάβει εξιτήριο, όσο και για το ΕΚΑΒ, όπου με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποδεσμεύεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από αυτές τις διακομιδές.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου, Μιχάλης Σερασκέρης, που πήρε πάνω του την ενεργοποίηση και τη λειτουργία της υπηρεσίας, μιλώντας στη «Συνείδηση», επεσήμανε: «Προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασθενείς των νοσοκομείων του Αγρινίου και του Μεσολογγίου και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας για αύξηση των υπηρεσιών που παρέχουμε σε ασθενείς έχουμε εγκαινιάσει τη μεταφορά των ασθενών στο σπίτι με ασθενοφόρο που ανήκει στο Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας.

Προκειμένου να μην δεσμεύονται οι πόροι του ΕΚΑΒ που είναι πολύτιμοι, καθώς το ΕΚΑΒ είναι χρήσιμος βοηθός που ασχολείται με τα επείγοντα περιστατικά, εμείς έχουμε ένα ασθενοφόρο, το οποίο από Δευτέρα έως και Παρασκευή μεταφέρει τους ασθενείς που έχουν εξιτήριο για το σπίτι.

Τι σημαίνει αυτό; Όλοι οι ασθενείς που έχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να μπουν σε ιδιωτικό αυτοκίνητο και να πάνε στο σπίτι τους μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της υπηρεσίας της μεταφοράς ασθενών στο σπίτι. Επίσης, οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας αυτή και για την επανεξέταση τους στο νοσοκομείο. Όσους ασθενείς δηλαδή πρέπει να τους δει ο γιατρός σε 10 ημέρες, σε 15 ημέρες, σε 20 ημέρες μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή. Σκοπός και στόχος μας είναι να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους συμπολίτες μας».

Ο διασώστης, Στέφανος Μακροζαχόπουλος, μιλώντας στη «Συνείδηση», σημείωσε: «Η υπηρεσία μας αφορά τις δευτερογενείς διακομιδές, ώστε να μπορούμε να αποσυμφορούμε τις κλινικές και να πηγαίνει ο κόσμος στο σπίτι του. Δουλεύουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευής μεταξύ 09.00 και 17.00. Είναι καλό για το νοσοκομείο και κυρίως για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με την υπηρεσία αυτή».

Ο έτερος διασώστης, Θεόδωρος Σαραντόπουλος, μιλώντας στη «Συνείδηση», τόνισε: «Η υπηρεσία που προσφέρουμε εμείς σαν πλήρωμα ασθενοφόρου είναι η διακομιδή των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους στο σπίτι. Παίρνουμε τους ασθενείς από το νοσοκομείο που χρήζουν μεταφοράς με ασθενοφόρο και τους πηγαίνουμε στην οικία τους όπου και αν είναι αυτή. Ο σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να αποφορτίσουμε το ΕΚΑΒ από τις μεταφορές ασθενών μετά το εξιτήριό τους και το ΕΚΑΒ έχει ό,τι σχετίζεται με επείγον περιστατικό, όπως δηλαδή τα τροχαία, οι ανακοπές κλπ. Αναλάβαμε δηλαδή εμείς το «κομμάτι» της διακομιδής που δεν είναι τόσο επείγουσα για να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τον κόσμο και να πηγαίνει στο σπίτι του γρηγορότερα. Ο κόσμος είναι πολύ ικανοποιημένος από την υπηρεσία αυτή, διότι τους καλύπτει ανάγκες και τους διευκολύνει, καθώς αφορά ασθενείς που δεν μπορούν να μπουν ή ενδεχομένως να μην μπορούν να μεταφερθούν με ιδία μέσα».

