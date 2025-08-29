Νέα πτήση τρόμου από την Κέρκυρα: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Άκτιο - Έπιασε φωτιά η δεξιά τουρμπίνα

Νέα πτήση τρόμου από την Κέρκυρα, με αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Άκτιο καθώς έπιασε φωτιά η δεξιά τουρμπίνα

Μετά από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε, το Boeing 737 της τσέχικης Smartwings με προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας, κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο του Ακτίου της Πρέβεζας για αναγκαστική προσγείωση.

Ο κυβερνήτης της πτήσης 2301 με 175 επιβάτες είχε ενημερώσει προηγουμένως ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Σοκαρισμένοι οι επιβάτες ενημερώθηκαν από τον πιλότο ότι το αεροπλάνο αντιμετωπίζει πρόβλημα, στον αέρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην δεξιά τουρμπίνα και ο πιλότος ζήτησε αναγκαστική προσγείωση.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο αφού έκανε κύκλους στο Ιόνιο και έριξε στη θάλασσα σχεδόν όλα τα καύσιμα, προσγειώθηκε στο Άκτιο με τους επιβάτες να είναι ασφαλείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε "απώλεια" του ενός κινητήρα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα το Boeing 737 να χάσει μεγάλο μέρος της ισχύος του και να αναγκαστεί να διακόψει το δρομολόγιό του.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην Κέρκυρα, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από το νησί πριν 12 μέρες.

Λίγο νωρίτερα, στις 3 Αυγούστου φέτος, είχε σημειωθεί κι άλλο περιστατικό όταν σε αεροσκάφος πτήσης προς το Μπέρμιγχαμ έσκασε το λάστιχο κατά την απογείωση από την Κέρκυρα!

