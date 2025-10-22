Νέα πνοή στο Δήμο Ξηρομέρου: Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο

Νέα πνοή έφερε η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο, αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών των χωριών του Ξηρομέρου.

Ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής και των κοινοτήτων του Ξηρομέρου, όπως η Χρυσοβίτσα, ο Πρόδρομος, το Αγράμπελο, η Μαχαιρά, η Σκουρτού και η Μπαμπίνη, έγινε επιτέλους πραγματικότητα.

Ένα εγκαταλελειμμένο οδικό δίκτυο που για χρόνια «έβγαζε την ψυχή» καθημερινά σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες των χωριών του Ξηρομέρου, πλέον βελτιώνεται αισθητά με την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει η προβλεπόμενη διαγράμμιση και η σήμανσή του.

Ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που αφορούσε το τμήμα του δρόμου Χρυσοβίτσα – Βαλόστρατο που παρά τις αστοχίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες έγινε επιτέλους πραγματικότητα και αναμένεται να δώσει μια νέα πνοή στα χωριά του Ξηρομέρου.

Δείτε το βίντεο του Mpampini In:

Πηγή: iaitoloakarnania.gr