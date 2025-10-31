Νέα πνοή στην Πλατεία Εμπεσού Βάλτου – Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο «Αστικός Εξοπλισμός Πλατείας Εμπεσού» του δήμου Αμφιλοχίας συνολικού προϋπολογισμού 36.700 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

Σήμερα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο «Αστικός Εξοπλισμός Πλατείας Εμπεσού», συνολικού προϋπολογισμού 36.700 €, ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης του κεντρικού μας χώρου.

Με συντονισμένη προσπάθεια του Τοπικού Συμβουλίου και με τη συνεργασία των Δήμου Αμφιλοχίας και Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Εμπεσού, ολοκληρώθηκαν οι εξής εργασίες:

Τοποθέτηση νέων μεταλλικών στύλων και σύγχρονων φωτιστικών LED, για μεγαλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Συντήρηση στα παλαιά παγκάκια με νέα ξύλα, βάψιμο και ενισχυμένη στήριξη.

Βάψιμο της βιβλιοθήκης στο κέντρο της πλατείας, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο.

Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας με την ταυτότητα του χωριού.

Τοποθετήθηκαν σιδερένια κολωνάκια στο μνημείο των πεσόντων.

Δημιουργία μόνιμης βάσης για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν η προμήθεια μικρών κάδων σκουπιδιών, το φύτεμα νέων δέντρων στα κενά σημεία τις πλατείας καθώς και το πλύσιμο της πλατείας με πιεστικό μηχάνημα.

Ο χώρος έχει πλέον αναμορφωθεί και αναβαθμιστεί σημαντικά, αποτελώντας ένα σύγχρονο, καθαρό και όμορφο σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Η πλατεία, όπως διαμορφώθηκε τίθεται στη διάθεση των δημοτών της Κοινότητας μας για κάθε χρήση.

Η Δημοτική Κοινότητα Εμπεσού εκφράζει θερμές ευχαριστίες:

Στον Δήμο Αμφιλοχίας, τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Τορουνίδη και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για την ένταξη και υλοποίηση του έργου.

Στον Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Εμπεσού για την άριστη συνεργασία και την κοινή δράση.

Σε όλους τους εθελοντές που συνέβαλαν με προσωπική εργασία:

Μέρκο Γεώργιο και Χρήστο Παππά για την τοποθέτηση των ξύλων στα παγκάκια.

Μέρκο Θωμά, Μάλλιο Νικόλαο και Σωκράτη Πατσαούρα για το βάψιμο αυτών.

Μέρκο Ευάγγελο για την εγκατάσταση και κόλληση στα κολονάκια και στα παγκάκια.

Το Τοπικό Συμβούλιο συνεχίζει με συνέπεια, σχέδιο και διάθεση προσφοράς έργων που αναβαθμίζουν το χωριό μας και εξυπηρετούν τους = κατοίκους και τους επισκέπτες μας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Ηλίας Μπαρμπάκης

Δείτε φωτογραφίες: