Νέα μέτρα: Τι αλλάζει από σήμερα στο take away -Πρόστιμα για παραμονή στους χώρους του καταστήματος, τι ισχύει

Νέα μέτρα τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή για τις καφετέριες και τα καταστήματα εστίασης που παραμένουν ανοιχτά εν μέσω lockdown και λειτουργούν με take away.

Tα νέα μέτρα περιλαμβάνονται στη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με την οποία τροποποιείται η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341).

Τι ισχύει πλέον για τα καταστήματα που λειτουργούν με take away

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Σημειώνεται ότι οι παραβάτες του μέτρου θα πληρώνουν πρόστιμο, σε περίπτωση παράβασης. Συγκεκριμένα:

Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο

Διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη

Πηγή: iefimerida.gr

Αγρίνιο: 36 πρόστιμα χθες για μάσκες και άσκοπες μετακινήσεις