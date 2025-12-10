Νέα λεωφορεία για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγρινίου

Με ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των κοινωνικών του δομών, ο Δήμος Αγρινίου εξασφάλισε χρηματοδότηση για δύο νέα λεωφορεία που θα εξυπηρετούν παιδιά με αναπηρία και ηλικιωμένους, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου, Κώστα Κουμπουλή, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο νέων λεωφορείων που θα ενισχύσουν τις κοινωνικές δομές.

Όπως ανέφερε, τα οχήματα θα καλύπτουν τις ανάγκες των Δομών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας, εξυπηρετώντας παιδιά με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κουμπουλής αναφέρει:

Ο Δήμος Αγρινίου κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των κοινωνικών του δομών!

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για δύο νέα λεωφορεία, για τις ανάγκες των Δομών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας, που θα εξυπηρετούν παιδιά με αναπηρία και ηλικιωμένους, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο περιλαμβάνει:

Λεωφορείο 18 θέσεων με αναβατόριο για τα παιδιά του ΚΔΑΠ με Α.

Λεωφορείο 9 θέσεων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Τα νέα οχήματα θα βελτιώσουν ουσιαστικά την πρόσβαση και την καθημερινότητα των ωφελούμενων, προσφέροντας ασφαλείς και αξιοπρεπείς μετακινήσεις.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, στηρίζει σταθερά και έμπρακτα τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους και επενδύοντας σε δράσεις κοινωνικής συνοχής.

Προϋπολογισμός: 222.250,16 €