Νέα κλοπή στη Γαλλία λίγες ώρες μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot, άρπαξαν 2.000 νομίσματα

Νέα κλοπή στη Γαλλία λίγες ώρες μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot, άρπαξαν 2.000 νομίσματα

Λίγες μόλις ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία και την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων, στόχος ληστών έγινε το Μουσείο Denis Diderot αρπάζοντας 2.000 νομίσματα.

Τέσσερις μέρες μετά τη θρασύτατη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου (19.10.2025), με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι και τις ελπίδες για την ανεύρεση των αυτοκρατορικών κοσμημάτων εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ να εξανεμίζονται, ληστές αφαίρεσαν σχεδόν 2.000 νομίσματα, εκ των οποίων 1.633 ήταν ασημένια και 319 χρυσά, της περιόδου 1790–1840, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά την αναστήλωση του κτιρίου του μουσείου το 2011.

Σε ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή της Λανγκρ καταδίκασε τη ληστεία, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά» και «πράξη βανδαλισμού απέναντι στην ιστορία και την τέχνη».

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μουσείων της Γαλλίας, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ώρες μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για συστημική αποτυχία στα μέτρα προστασίας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

newsit.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σερβιτόροι και DJ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σερβιτόροι και DJ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με τις παράνομες επιδοτήσεις

Σερβιτόροι και DJ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα

22 Οκτ 2025

Ετικέτες: Denis Diderot, Γαλλία, κλοπή

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;