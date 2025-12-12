Νέα κινητοποίηση των αγροτών στα διόδια του Ακτίου το Σάββατο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που θα επανέλθουν στα διόδια, στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας.

Οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου-Βόνιτσας και Κατούνας-Μεδεώνων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Βόνιτσας, θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση αύριο Σάββατο 13 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, στα διόδια στο Άκτιο.

«Καλούμε σε συμμετοχή κάθε αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο της περιοχής και σε συμπαράσταση του αγώνα μας, σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, εργαζομένων, επαγγελματιών, νεολαίας και γυναικών», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.

*Φωτογραφία από την προηγούμενη παρουσία των αγροτών στα διόδια