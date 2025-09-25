Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος που αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής με 36χρονο που αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο.

 

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (25.09.2025), λίγο μετά τις 9:00 με έναν 36χρονο άνδρα, Παλαιστινιακής καταγωγής, να κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν στη θέα ανήλικων παιδιών έξω από νηπιαγωγείο.

Την καταγγελία έκανε μία 34χρονη γυναίκα η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μέσα σε λίγα λεπτά εντόπισαν τον 36χρονο, περνώντας του χειροπέδες.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη.

