Νέα εποχή για την πυροπροστασία στη Δυτική Ελλάδα - Πυρανίχνευση με ΑΙ και λέιζερ

«Άλμα» για την πυροπροστασία στη Δυτική Ελλάδα, με πυρανίχνευση με ΑΙ και λέιζερ, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», όπου, αν και σε στάδιο πιλοτικής λειτουργίας ακόμη, το σύστημα που εγκαθιστά η Περιφέρεια σε 18 σημεία, αποδίδει ήδη: «Έπιασε» τη φωτιά στη Ναύπακτο. Σε ποια σημεία στην Αιτωλοακαρνανία θα τοποθετηθεί ο προηγμένος εξοπλισμός.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με τη λογική «κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην εκτέλεση ενός έργου με επίκεντρο την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου τους.

Το εγχείρημα βασίζεται στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, τεχνητής νοημοσύνης καιλέιζερ συγκεκριμένα, συνδυάζοντας ταυτόχρονα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης! Στόχος είναι ο περιορισμός των κινδύνων από τις φωτιές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκεται η ουσιαστική ενδυνάμωση των μηχανισμώντης Πολιτικής Προστασίας και η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε μια περιοχή, όπως είναι η Δυτική Ελλάδα, που συγκαταλέγεται στις πιο εκτεθειμένες σε πυρκαγιές στη χώρα.

Το έργο της πυρανίχνευσης είχε αρχίσει να σχεδιάζεται από το 2021! Τότε είχαν δεσμευτεί 5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τα επόμενα χρόνια το έργο ωρίμασε. Στο πλαίσιο του έργου επιλέχθηκαν 18 περιοχές σε όλη τη Δυτική Ελλάδα στις οποίες έχει τοποθετηθεί ο ανάλογος τεχνολογικός εξοπλισμός.

Η λογική του συστήματος πυροπροστασίας, του έργου που είναι σε εξέλιξη (όπου η σύμβασή του είναι έως και τον Οκτώβριο του 2025, αλλά πιθανότατα θα πάρει παράταση λόγω του ότι το έργο προχωρά κανονικά, αλλά η γραφειοκρατία αποτελεί «Γολγοθά») είναιότι διαθέτει τεχνολογίες οι οποίες με 24ωρη λειτουργία θα μπορούν να σαρώνουν την περιοχή μέχρι και 5 χλμ ή 10 χλμ (εξαρτάται την κάμερα, διότι θα υπάρχουν δύο είδη καμερών που θα τοποθετηθούν στις 18 αυτές περιοχές σε όλη την Δυτική Ελλάδα), ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερο θερμικό και οπτικό φάσμα.

Μέσω των τεχνολογιών αυτών και ειδικότερα της πρώτης κάμερας που τοποθετήθηκε στην περιοχή της Βομβοκούς Ναυπάκτου εντοπίστηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει προ καιρού στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Ναυπάκτου, όπως επίσης εντοπίστηκε και η φωτιά που ξέσπασε στα Συχαινά Πατρών. Το σύστημα αυτό έστειλε σήμα και για τις δύο αυτές φωτιές!

Η τεχνολογία των καμερών και του υπόλοιπου εξοπλισμού του έργου είναι ιδιαίτερα προηγμένη, όπως επίσης και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται και στα τρία κέντρα ελέγχου (ένα σε κάθε νομό της Δυτικής Ελλάδας, στην Αιτωλοακαρνανία το κέντρο ελέγχου βρίσκεται στο Μεσολόγγι), τα οποία όμως αυτή την στιγμή είναι σε πιλοτική φάση και δεν έχουν στελεχωθεί. Μάλιστα πριν περίπου μια εβδομάδα φτιάχτηκαν τα κέντρα ελέγχου σε Μεσολόγγι και Πύργο.

Πέραν όμως της άμεσης προειδοποίησης και εκπομπής σήματος καταγράφεται μέσα από τον τεχνολογικό αυτό εξοπλισμό και ένα ιστορικό, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για ανάλυση δεδομένων.

Σχετικά με τα τηλεπικοινωνιακά του συστήματος και του όλου έργου υπάρχουν διπλές γραμμές ζεύξης, ώστε αν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη μία να λειτουργεί η άλλη και έτσι να διασφαλίζεται το έργο της πυρανίχνευσης. Αξίζει επιπροσθέτως να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθούν και μετεωρολογικοί σταθμοί, ένας δηλαδή σε κάθε νομό.

Η τεχνολογία είναι καινοτόμα, καθώς υποστηρίζεται δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μπορεί να αντιδρά γρηγορότερα και ασφαλέστερα, ώστε να μην δίνεται λανθασμένο σήμα, όπως επίσης υποστηρίζεται και από σύστημα GIS, όπου όλα τα δεδομένα του συστήματος θα χαρτογραφούνται.

Επιλέχθηκαν περιοχές μετά από ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη, ώστε η απόδοση των εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού να είναι μεγαλύτερη, αλλά και να είναι ευκολότερα προσβάσιμα στην πυροσβεστική και συναφείς υπηρεσίες.

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν για να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός αυτός σε όλη την Δυτική Ελλάδα είναι 18, στην έδρα κάθε νομού ο τεχνολογικός εξοπλισμός θα είναι leader, ενώ στις άλλες περιοχές θα τοποθετηθούν συστήματα θερμικού και οπτικού συστήματος, εξίσου προηγμένης τεχνολογίας, όπου θα καλύπτουν πολύ μεγάλες εκτάσεις.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι περιοχές που έχει τοποθετηθεί τεχνολογικός εξοπλισμός για πυρανίχνευση είναι πέντε και συγκεκριμένα είναι ο Γαλατάς Ναυπακτίας, η Βομβοκού Ναυπάκτου, η Ανάληψη Θέρμου, τα Αμπέλια Αγρινίου και τα Βλυζιανά Ξηρομέρου.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός κάποιων εξ αυτών των περιοχών είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές το έργο βρίσκεται στην διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ για να λειτουργήσει.

Όταν ολοκληρωθεί πλήρως το έργο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα θα παραδοθεί στην αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

Αξίζει, τέλος, να τονίσουμε ότι απαιτείται πολλές ώρες για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τα κέντρα ελέγχου, καθώς χρειάζονται και πολλές γνώσεις πάνω στη μηχανική μάθηση του συστήματος.

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»