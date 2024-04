Νέα επίθεση στο Σίδνεϊ - Άγνωστος μαχαίρωσε ιερέα την ώρα που κήρυττε σε live μετάδοση (βίντεο)

Αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ τους και ο ιερέας

Νέο περιστατικό με μαχαιρώματα και μάλιστα αυτή τη φορά σε ζωντανή μετάδοση, σημειώθηκε σε περιοχή του Σίδνεϊ, λίγα 24ωρα μετά το «χτύπημα» στο εμπορικό κέντρο, που άφησε πίσω του έξι νεκρούς πολίτες.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε βάρος ενός ιερέα, ο οποίος την ώρα που κήρυττε στην εκκλησία The Good Shepherd Church, στην περιοχή Ουέικλι, στα δυτικά του Σίδνεϊ το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), είδε ξαφνικά έναν άγνωστο με μαχαίρι να τον πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα και να τον μαχαιρώνει πολλές φορές.

Άμεσα έσπευσαν οι πιστοί που βρίσκονταν στον χώρο για να τον εμποδίσουν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες. Ο δράστης - τα κίνητρα του οποίου είναι απροσδιόριστα - έχει συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με την πρώτη ενημέρρωση από την αστυνομία, τα τραύματα του ιερέα δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024

Και βίντεο από τη μεταφορά του σε ασθενοφόρο μετά την επίθεση:

🚨🇦🇺#BREAKING: Footage of Mari Mari Emmanuel being escorted out of the church by paramedics. https://t.co/qHkOTK1Ypf pic.twitter.com/ha11IAvt8r — Censored Men (@CensoredMen) April 15, 2024

Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, πλήθος ακολούθων του ιερέα έφτασαν έξω από την εκκλησία και έψαχναν τον δράστη για να τον λιντσάρουν.

Full blown riot in Western Sydney outside the Assyrian Aramaic Church following the stabbing of Bishop Mar Mari Emmanuel and multiple priests.

Police have the suspect in custody and the crowds want to lynch him. All filmed by @Chriscoveries pic.twitter.com/qMGMcvlUU9 — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇦🇹🇼🇨🇾 (@DrewPavlou) April 15, 2024

Ποιoς είναι ο ιερέας που μαχαιρώθηκε

Ο ιερέας που μαχαιρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο δυτικό Σίδνεϊ, ονομάζεται Mari Emmanuel και έχει μεγάλο ποίμνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 17.000 οπαδούς να τον ακολουθούν στο Facebook.

Απέκτησε φήμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν χαρακτήρισε το lockdown στο Σίδνεϊ ως «μαζική δουλεία» και υποστήριξε ότι τα εμβόλια είναι μάταια, επειδή η «κανονική» ζωή θα ενισχύσει την ανοσία.

Πρόσφατα είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας για να συμπαρασταθεί στους Παλαιστίνιους.

