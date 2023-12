Νέα δεδομένα στην UEFA: Εξετάζει την περίπτωση κατάργησης του νέου Champions League

Η είδηση για το… πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην European Super League, έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, με την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία να κοιτά το ενδεχόμενο να καταργήσει τη νέα μορφή της κορυφαίας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης για να πολεμήσει τη λίγκα.

Το μέλλον του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται στον… αέρα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε την έγκρισή του για τη σύσταση της European Super League, με τις ομοσπονδίες αλλά και συλλόγους να αντιδρούν έντονα.

Άμεση ήταν και η ανακοίνωση της UEFA η οποία τόνισε πως αυτή η απόφαση δεν σημαίνει και την έγκριση της νεοσύστατης λίγκας. Τις τελευταίες ώρες έγιναν γνωστές και οι…σκέψεις της ομοσπονδίας, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να… ακυρώσει την αλλαγή του Champions League και να συνεχίσει τη διεξαγωγή του με τη σημερινή μορφή.

Έτσι θα προσπαθήσει να… πολεμήσει τη Super League και να αποτρέψει τις ομάδες από το να γίνουν μέλη της.//M

BREAKING: UEFA are considering ‘ditching’ the new UCL format and sticking to the CURRENT format.

They see it as a way to beat Super League. @voz_populi pic.twitter.com/3Do958yvda

— Madrid Zone (@theMadridZone) December 21, 2023