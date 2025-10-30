Νέα Αριστερά Αιτωλοακαρνανίας: «Λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ – Πλήγμα για το νομό»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά Αιτωλοακαρνανίας, με αφορμή το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ, τονίζοντας ότι πλήττει σοβαρά το νομό και την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση:

Ξαφνικό λουκέτο σε τουλάχιστον 200 καταστήματα ΕΛΤΑ στη χώρα μας, μεταξύ αυτών και στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα καταστήματα σε Θέρμο, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Μύτικα, Γαβαλού, Φυτείες, Νεοχώρι κ.α. ήδη κινδυνεύουν με κλείσιμο. Οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές και ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και επαγγελματίες, των οποίων η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες θα γίνει προβληματική και απροσπέλαστη.

Σε όλο αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ως όφειλε, εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τους κατοίκους αλλά και τους εργαζομένους.

Ήδη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, την οποία συνυπογράφουν βουλευτές της Νέας Αριστεράς, για την συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία που ιδρύθηκαν το 1828 επί σχεδόν 200 χρόνια επιτελούν σημαντικό ρόλο προσφέροντας υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.