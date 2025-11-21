ΝΔ: Παντελώς αδιάφορο το κλίμα στην Αιτωλοακαρνανία

Το ChatGPT είπε:

Παντελώς αδιάφορο το κλίμα στην Αιτωλοακαρνανία για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, καθώς σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Βόνιτσα ο αριθμός των υποψηφίων ταυτίζεται με τον αριθμό των εκλεγόμενων.

Σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Βόνιτσα δεν θα στηθούν κάλπες στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ για την ανάδειξη των προέδρων και των μελών των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), καθώς όπως ανακοινώθηκε ο αριθμός των υποψηφίων, εν όψει των εσωκομματικών της Νέας Δημοκρατίας, είναι ίδιος με τον αριθμό εκείνων που μπορούν να εκλεγούν. Η εξέλιξη αυτή είναι προφανώς ενδεικτική της έλλειψης ενδιαφέροντος για την εσωκομματική διαδικασία από τα μέλη της ΝΔ, καθώς οι τοπικές οργανώσεις του κόμματος εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν “βουβές”, χωρίς την παραμικρή παρεμβατικότητα.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις στις εσωκομματικές κάλπες της ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία -κρίνοντας από τους εγγεγραμμένους- αναμένεται στην καλύτερη των περιπτώσεων να προσέλθει περίπου το 40 με 45% όσων συμμετείχαν στην προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία. Τότε τα μέλη ήταν περίπου 2.800 και τώρα περίπου 1.300… Στη ΝΔ πρέπει να αρχίσουν να προβληματίζονται φέρνοντας στα δικά τους δεδομένα τη φαρμακερή – αλλά και τόσο αληθινή – ατάκα της Μελίνας Μερκούρη προς τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια»…

