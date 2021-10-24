ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές σήμερα για την ανάδειξη νέων οργάνων

Σήμερα Κυριακή 24 Οκτωβρίου διεξάγονται πανελλαδικά οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των προέδρων Δ.Ε.Ε.Π, ΔΗΜ.Τ.Ο, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Κομματικών Οργανώσεων και των συνέδρων.
Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, εκτός και αν κριθεί αναγκαίο (λόγω συμμετοχής) να δοθεί κάποια παράταση.
Αναλυτικά οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών στην Αιτωλοακαρνανία
ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγρινίου: ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗΣ 1)
ΔΗΜ.Τ.Ο. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: ΤΡΙΚΟΥΠΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ)
ΔΗΜ.Τ.Ο. Ναυπακτίας: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜ.Τ.Ο. Ξηρομέρου: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜ.Τ.Ο. Θέρμου: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
ΔΗΜ.Τ.Ο. Ακτίου-Βόνιτσας: ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΑΪΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Αναλυτικά οι υποψήφιοι στη Νομαρχιακή
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Ε.Ε.Π. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ
ΣΑΚΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΟΒΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Π. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΟΥΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΤΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΑΞΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΒΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΛΕΞΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Αναλυτικά οι υποψήφιοι των Δημοτικών Οργανώσεων
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1) ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2) ΤΣΙΟΒΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. Ι.Π. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1) ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΖΕΥΓΙΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
3) ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5) ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
6) ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7) ΜΠΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
8) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
9) ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
10) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12) ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1) ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1) ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
3) ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4) ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
5) ΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
6) ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7) ΜΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) ΜΩΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
9) ΡΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
10) ΣΑΞΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11) ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
1) ΜΥΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
1) ΒΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
3) ΚΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ)
4) ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5) ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
6) ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
8) ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΜΑΚΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. Ι.Π. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
2) ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
3) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6) ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7) ΣΚΟΥΒΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
8) ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9) ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
1) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
1) ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
5) ΚΡΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6) ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7) ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) ΤΣΟΜΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
9) ΤΣΟΓΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1) ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
2) ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΓΟΥΡΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
4) ΔΗΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6) ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΛΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8) ΝΤΑΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.Τ.Ο Ι.Π. ΘΕΡΜΟΥ
1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΘΕΡΜΟΥ
1) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΜΠΕΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6) ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αγρίνιο: Οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη