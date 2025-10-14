ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας: Ξεκινάει η υποβολή υποψηφιοτήτων για σύνεδρους

Η ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή συνέδρων ενόψει του συνεδρίου του κόμματος, με προθεσμία έως την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Προς τα Μέλη της Νέας Δημοκρατίας Νόμου Αιτωλοακαρνανίας

Η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΕΦ.Ε.Ε.Π) Αιτωλοακαρνανίας ενόψει του επικείμενου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι ξεκινάει η υποβολή υποψηφιότητα για την εκλογή συνέδρων.

Οι υποψηφιότητες λήγουν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00 Ο τρόπος υποβολής της υποψηφιότητας γίνεται με ταυτοπροσωπια παρουσία στα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π Αιτωλοακαρνανιας στο Μεσολόγγι πλατεία Μάρκου Μπότσαρη 2 (2ος όροφος πάνω από το ζαχαροπλαστειο zoom serie)την Τετάρτη 15/10/2025 και ωρα 18:00 -20:00 και την Πεμπτη 16/10/2025 και ωρα 17:00 -19:00.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμεροι. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Σπύρου Νίκο 6974783030 και κα. Σκαρμούτσου Θωμαΐς 6940665422

Ο Πρόεδρος ΕΦ.Ε.Ε.Π ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ