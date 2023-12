NBA: MVP της εβδομάδας Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς

Ευρωπαϊκή υπόθεση ήταν τα βραβεία της εβδομάδας στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, καθώς ο “Greek Freak” από την Ανατολή και ο Λούκα “Magic” από τη Δύση αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι παίκτες.

Όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς αναδείχθηκαν MVP της εβδομάδας σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποίησε μία… ιστορική εμφάνιση κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με τους 64 πόντους στη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς, ενώ οδήγησε τα “Ελάφια” στις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς στην εβδομάδα μετρώντας στο διάστημα αυτό 36 πόντους, 12,8 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε… ό,τι ήθελε μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, μετρώντας 36,8 πόντους, 11,5 ασίστ και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς και οδηγώντας τους Ντάλας Μάβερικς σε τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.//Γ.

NBA Players of the Week for Week 8.

West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/UgkP9TGp6a

— NBA (@NBA) December 18, 2023