Ναύπλιο: Σπάνιο θέαμα με πανέμορφα φλαμίνγκο στη θάλασσα του Αργολικού (εικόνες)

Όσοι βρέθηκαν αυτές τις μέρες στο Ναύπλιο είχαν την ευκαιρία να δουν ένα θέαμα απίστευτης ομορφιάς. Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο πέρασαν από τη θάλασσα του Αργολικού και έκαναν μια στάση για ξεκούραση, νερό και φαγητό.

Ο αργολικός Υδριοβιότοπος φιλοξενεί συχνά μέσα στο χρόνο τα ταξιδιάρικα φοινικόπτερα που βρίσκουν το ιδανικό περιβάλλον στην περιοχή για να ξεκουραστούν. Η εμφάνισή τους ομορφαίνει ακόμα περισσότερο την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλά δημιουργεί και ένα αίσθημα αισιοδοξίας, πως η φύση είναι στα καλύτερά της και, ευτυχώς, παραμένει αναλλοίωτη και αμόλυντη.

Βασικές πληροφορίες για τα φλαμίνγκο

Τα φλαμίνγκο είναι αποικιακά είδη, δηλαδή αναπαράγονται μαζί σε μεγάλες συχνά αποικίες. Αυτό το κάνουν για την προστασία τους. Αυτό βέβαια τα καθιστά ευάλωτα στις μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως η γρίπη των πτηνών και άλλες. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι αναπαράγονται 45.000 -62.400 ζευγάρια από Φοινικόπτερα, τα οποία και αυξάνονται.

Συχνά παρατηρούμε στην Ελλάδα γκρι ή πιο άσπρα Φοινικόπτερα που είναι νεαρά, και συνήθως έχουν έρθει στη χώρα μας από την Τουρκία όπου υπάρχουν μεγάλες αποικίες. Αυτό το γνωρίζουμε καθώς είναι δακτυλιωμένα με δαχτυλίδι με μοναδικό κωδικό για το κάθε άτομο, ο οποίος επιτρέπει την αναγνώρισή του.

Είναι σημαντικό να μην ενοχλούμε τα Φοινικόπτερα με πτήσεις drone πάνω από τους υγροτόπους. Ένα πλάνο με Φοινικόπτερα που τρέχουν στο νερό για να απογειωθούν είναι σχεδόν πάντα σημάδι ενοχλημένων πουλιών.

Τα φλαμίνγκο που συναντάμε στην Ελλάδα – Από τι απειλούνται

Το είδος που συναντάμε στην Ελλάδα ονομάζεται Φοινικόπτερο. Η επιστημονική του λατινική ονομασία είναι Phoenicopterus roseus. Όπως μας έχει ενημερώσει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τα Φοινικόπτερα απειλούνται και από την πρόσκρουση και κατόπιν την ηλεκτροπληξία σε εναέρια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως όλα τα υγροτοπικά πουλιά απειλούνται από τη ρύπανση των υδάτων όπως και τη μείωση των διαθέσιμων για αυτά περιοχών και δυστυχώς και από τη λαθροθηρία. Σημαντική όχληση για τα Φοινικόπτερα είναι και το κυνήγι όταν ασκείται σε περιοχές πλησίον τους.

Πηγή: topetmou.gr