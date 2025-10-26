Ναύπακτος: Τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο γιόρτασε με ευλάβεια η πόλη (εικόνες)

Σε κλίμα θρησκευτικής συγκίνησης και ευλάβειας γιόρτασε η Ναύπακτος τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Δημήτριο.

Η πόλη ντύνεται στα γιορτινά της, τιμώντας με ευλάβεια τον Άγιο Δημήτριο, σύμβολο πίστης και προστασίας για τους Ναυπάκτιους.

Λιτανεία της ιερής εικόνας του Αγίου πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών, των τοπικών αρχών και επισήμων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

