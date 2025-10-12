Ναύπακτος: Τιμή και δέος στην εορτή του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

Η Ναύπακτος τίμησε με κατάνυξη και λαμπρότητα την εορτή του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, παρουσία του Μητροπολίτη Ιερόθεου, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Το διήμερο 11-12 Οκτωβρίου η πόλη της Ναυπάκτου γιορτάζει και την ανάμνηση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, που έγινε στις 7 Οκτωβρίου 1571 και θεωρείται μία μάχη ορόσημο για τον πόλεμο μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών. Η αποφασιστική νίκη των χριστιανικών δυνάμεων της Δύσης ανέκοψε την Οθωμανική επέκταση στη Δυτική Μεσόγειο, γι’ αυτό και θεωρείται ιστορική. Στον Μουσουλμανικό στόλο βρίσκονταν ως πλήρωμα πολλοί Ρωμιοί – Ορθόδοξοι, γι’ αυτό τελέστηκε Τρισάγιο στη μνήμη τους.

Ο Σεβασμιώτατος συλλειτούργησε με τους ιερείς: αρχιμ. π. Αντώνιο Βαζούρα, αρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη, π. Θωμά Βαμβίνη, π. Παναγιώτη Χαντζή, π. Θεοφάνη Τσούμο και τους διακόνους π. Παΐσιο Παρασκευά και π. Αντώνιο Αντωνιάδη. Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στον άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, του οποίου η μνήμη εορτάζεται σήμερα. Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος έζησε στα μέσα του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα, σε μία περίοδο δύσκολη, καθώς αναπτυσσόταν στη Δύση ο σχολαστικισμός. Ο άγιος Συμεών παρουσίασε την ουσία της Ορθόδοξης Θεολογίας.

Έπειτα αναφέρθηκε στη ζωή του και τη θεολογία του, όπως την κατέγραψε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Βασίλειος Κριβοσέιν, που διακρίνεται σε τρεις περιόδους: η πρώτη «πτωχός φιλάνδελφος», η δεύτερη «ζηλωτής μανικότατος» και η τρίτη «ο Νέος Θεολόγος». Αυτά τα τρία γνωρίσματα δείχνουν και τις βαθμίδες της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση.

Στη συνέχεια είπε ότι η θεολογία που εξέφρασε ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος είναι η διδασκαλία του Χριστού, η διδασκαλία των Αποστόλων –ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο ερμηνεύει καλύτερα από κάθε άλλον–, η διδασκαλία του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, καθώς και των Πατέρων του 4ου αιώνα, ιδίως του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Αυτή η θεολογία αποτελεί τη βάση και τις προϋποθέσεις των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Κατέληξε ότι η διδασκαλία του αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου είναι η φωνή της Εκκλησίας μέσα από τα τροπάρια και τη ζωή της, και σε αυτήν πρέπει να προσαρμόζεται η ζωή μας, με ανάλογες προσαρμογές.

Προ του «Δι’ ευχών» τελέστηκε επίσημη Δοξολογία. Παρόντες ήταν ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Χρήστος Παΐσιος, καθώς και οι τοπικές αρχές με τον δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελο Σταυρόπουλο, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), είπε ότι πρέπει να δούμε την τότε κατάσταση ανάμεσα στην Ευρώπη –που ήταν διαιρεμένη από χριστιανικής πλευράς (Ρωμαιοκαθολικοί – Προτεστάντες)– και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είχε υπόδουλους τους Ορθοδόξους στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και αλλού, και να τη συγκρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα. Ευχήθηκε να σταματήσουν οι πόλεμοι, να επικρατήσει η ειρήνη και όχι τα συμφέροντα των μεγάλων κρατών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε πομπή με στρατιωτικό άγημα και την εικόνα της Θεοτόκου έως το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου τελέστηκε Τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων κατά τη Ναυμαχία.

