Ναύπακτος: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, κατόπιν εντολής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Θωμάς Κοτρωνιάς συγκάλεσε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), το οποίο συνεδρίασε παρουσία του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν η υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, με κύρια κατεύθυνση τη θωράκιση και την αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εν όψει της χειμερινής περιόδου. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, διαδικασία που αποτελεί αντικείμενο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του εξοπλισμού και των υπηρεσιών για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ.Γεώργιος Παπαδόπουλος, οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι Αποδοτίας κ. Γιάννης

Παπαϊωαννίδης, Αντιρρίου κ.Μπάμπης Καραδήμας, Πλατάνου κ.Θανάσης Κούκουνας και Πυλήνης

κ. Ηρακλής Μουχτούρης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου κ. Αθανάσιος

Χριστοβασίλης, ο Διοικητής της Τροχαίας Ναυπάκτου κ.Γιάννης Κοντογιάννης, ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Ναυπάκτου κ.Γιώργος Ράπτης, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Δέσποινα Αβραμίδου, η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Μάγδα Καζανά, ο κ. Γιώργος Παπαχριστοδούλου εκ μέρους του Λιμενικού Τμήματος Ναυπάκτου, η κ. Ελένη Κατσούλη

εκπροσωπώντας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και ο κ. Δημήτρης

Καλογερόπουλος εκπροσωπώντας την Εθελοντική Ομάδα Ελληνοαμερικανική ομάδα Έρευνας και

Διάσωσης.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προχωρά στον συντονισμό δράσεων πρόληψης και άμεσης απόκρισης, ώστε η τοπική κοινωνία να είναι καλύτερα θωρακισμένη απέναντι σε κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.