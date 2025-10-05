Nαύπακτος: Συλλυπητήριο ψήφισμα από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το θάνατο του Χ. Γεωργακόπουλου

Συλλυπητήριο ψήφισμα από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ναυπακτίας για το θάνατο του συναδέλφου τους Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου.

Το ψήφισμα αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας , μετά την είδηση του θανάτου του εκλεκτού συνταξιούχου συνάδελφου Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα είναι βαθιά συγκλονισμένη από τον απρόσμενο θάνατο του αγαπημένου μας συνάδελφου. Ο εκλιπών ήταν ένας θαυμάσιος εκπαιδευτικός , οικογενειάρχης και άνθρωπος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στη μνήμη του συναδέλφου μας θα καταθέσει χρηματικό ποσό στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» Ναυπάκτου.

Λάμπη , καλό σου ταξίδι!