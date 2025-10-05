Nαύπακτος: Συλλυπητήριο ψήφισμα από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το θάνατο του Χ. Γεωργακόπουλου

Nαύπακτος: Συλλυπητήριο ψήφισμα από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το θάνατο του Χ. Γεωργακόπουλου

Συλλυπητήριο ψήφισμα από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ναυπακτίας για το θάνατο του συναδέλφου τους Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου.

Το ψήφισμα αναφέρει:

«Συλλυπητήριο ψήφισμα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας , μετά την είδηση του θανάτου του εκλεκτού συνταξιούχου συνάδελφου Χαράλαμπου Γεωργακόπουλου , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα είναι βαθιά συγκλονισμένη από τον απρόσμενο θάνατο του αγαπημένου μας συνάδελφου. Ο εκλιπών ήταν ένας θαυμάσιος εκπαιδευτικός , οικογενειάρχης και άνθρωπος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στη μνήμη του συναδέλφου μας θα καταθέσει χρηματικό ποσό στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» Ναυπάκτου.

Λάμπη , καλό σου ταξίδι!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σερβιτόρα στη Μυτιλήνη έριξε κατά λάθος καυτό τσάι σε βρέφος - Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και νοσηλεύεται στην Αθήνα

Σερβιτόρα στη Μυτιλήνη έριξε κατά λάθος καυτό τσάι σε βρέφος - Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και νοσηλεύεται στην Αθήνα

Με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από χθες ένα βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, πέταξε κατά λάθος πάνω του ζεστό τσάι από τον δίσκο.

05 Οκτ 2025

Ετικέτες: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, Ναύπακτος, ΨΗΦΙΣΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;