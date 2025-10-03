Ναύπακτος: Στο έλεος της καταιγίδας – Βροχή προβλημάτων από τις πλημμύρες

Στο έλεος της καταιγίδας και η Ναύπακτος από την έντονη νεροποντή που επικράτησε στην περιοχή με «βροχή» προβλημάτων από τις πλημμύρες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν το απόγευμα της Πέμπτης, δεν άφησαν αλώβητη και τη Ναύπακτο. οι μεγάλοι όγκοι νερού που έπεσαν κυρίως στα πεδινά δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη της Ναυπάκτου και όχι μόνο.

Κεραυνός χτύπησε ένα μεγάλο δέντρο σε αυλή σπιτιού στην περιοχή του Γριμπόβου. Η φωτιά έκαψε το δέντρο ενώ χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, στο συγκεκριμένο συμβάν δεν υπήρξε κάτι άλλο.

Ωστόσο για ακόμη μια φορά δοκιμάστηκε η πολύπαθη οδός Καλυδώνος στην Ψανή. Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατέβηκαν από το αλσύλλιο του Κάστρου, είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και τα όμβρια ύδατα να γεμίσουν τα υπόγεια των πολυκατοικιών. Αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν με τους οδηγούς να μην μπορούν να τα προσεγγίσουν και οι κάτοικοι αγανακτισμένοι από τα μπαλκόνια τους να βλέπουν για ακόμη μια φορά να «παίζεται» το έργο, στο θέατρο του παραλόγου. Στο σημείο έφθασαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής που ξεκίνησαν τις απαντλήσεις των υδάτων από τα υπόγεια αλλά και τα ισόγεια καταστήματα. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι σχάρες που συγκεντρώνουν τα νερά δεν λειτουργούν και ότι ποσότητα συγκεντρώθηκε στα φρεάτια, διοχετεύτηκε στο αποχετευτικό δίκτυο με το οποίο είναι συνδεδεμένο το δίκτυο των ομβρίων.

Η παραλία της Ψανής, η οδός Ναυμαχίας έγινε ένα με την θάλασσα. Τα βουλωμένα φρεάτια δεν στάθηκαν ικανά να απομακρύνουν τα βρόχινα νερά. Καταστήματα και ένα περίπτερο, κυριολεκτικά βρέθηκαν μέσα στο νερό. Όλα αυτά, μόλις 15 μέτρα από την θάλασσα. Όπως καταγγέλλει και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ναυπακτίας Ανδρέας Κοτσανάς, οι υπηρεσίες του Δήμου δεν φρόντισαν να καθαριστούν τα φρεάτια και άφησαν τις απολήξεις των αγωγών στη θάλασσα κλειστές με αποτέλεσμα να πνιγεί η πόλη.

Η εικόνα με το πλημμυρισμένο κτίριο του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του να προσπαθούν με σκούπες και φαράσια να απομακρύνουν τα νερά. Μια εικόνα τραγική που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους υπεύθυνους. Για το περιστατικό αυτό μάλιστα η Λαική Συσπείρωση Ναυπάκτου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει πως η εικόνα του πλημμυρισμένου εσπερινού ΕΠΑΛ Ναυπάκτου δεν είναι ούτε «φυσικό φαινόμενο», ούτε «ατυχία», αλλά όπως αναφέρεται “Είναι το αποτέλεσμα της χρόνιας εγκατάλειψης των σχολικών υποδομών, της αδιαφορίας του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εκάστοτε κυβέρνησης που αφήνουν τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν μάθημα σε κτίρια – παγίδες. Το ΕΠΑΛ στεγάζεται σε ένα παλιό και προβληματικό κτίριο, με ασυντήρητες υποδομές, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαν μάλιστα προαναγγελθεί. Παρ’ όλα αυτά, καμία πρόνοια δεν υπήρξε, κανένα μέτρο πρόληψης, με αποτέλεσμα οι αίθουσες και οι διάδρομοι να μετατραπούν σε λίμνες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

Με όμβρια νερά και φερτά υλικά γέμισε και ο κεντρικός οδικός άξονας της πόλης η οδός Αθηνών στην πλατεία Φαρμάκη.

Εν τω μεταξύ πτώση δέντρου σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί στο Κάστρο. Όχημα της Πυροσβεστικής με προσωπικό μετέβη στο σημείο και απομάκρυνε το δέντρο με πριόνια, δίνοντας τον δρόμο και πάλι στην κυκλοφορία.

Από νωρίς το πρωί και αφού είχε εκδοθεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ναυπάκτου Θάνος Χριστοβασίλης είχε δώσει εντολή και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οχήματα και προσωπικό να είναι σε επαυξημένη εγρήγορση. Για το λόγο αυτό μάλιστα υπήρξε και άμεση παρέμβαση στις κλήσεις για παροχή βοήθειας, καθώς τα οχήματα της υπηρεσίας ήταν σχεδόν όλα τοποθετημένα σε καίρια σημεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν πολλές αντλήσεις νερών σε Ψανή Ξηροπήγαδο, Πλατανίτη και μια περίπτωση στο Σκάλωμα. Συμμετείχαν 22 άνδρες με 11 οχήματα και τον ίδιο τον διοικητή να είναι στις επάλξεις.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ