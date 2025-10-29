Ναύπακτος: Σίδερο έπεσε στο κεφάλι 23χρονης σε εμποροπανήγυρη – Συνελήφθη ο εργολάβος

Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό 23χρονης κοπέλας σημειώθηκε σε εμποροπανήγυρη στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, όταν ένα κομμάτι από σίδερο αποκολλήθηκε από την οροφή στεγάστρου και της έπεσε στο κεφάλι.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για ιατρική περίθαλψη, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος εργολάβος του έργου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος:

Tις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ναυπάκτου για τραυματισμό μίας 23χρονης ημεδαπής από σίδερο το οποίο έπεσε από την οροφή στεγάστρου εμποροπανήγυρης, στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Η τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για ιατρική περίθαλψη. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος υπεύθυνος εργολάβος, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».