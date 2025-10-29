Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Επικαιρότητα

Ναύπακτος: Σίδερο έπεσε στο κεφάλι 23χρονης σε εμποροπανήγυρη – Συνελήφθη ο εργολάβος

Τραυματισμός νεαρής κοπέλας στα παζάρια από σίδερο που έπεσε από στέγαστρο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό 23χρονης κοπέλας σημειώθηκε σε εμποροπανήγυρη στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, όταν ένα κομμάτι από σίδερο αποκολλήθηκε από την οροφή στεγάστρου και της έπεσε στο κεφάλι.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για ιατρική περίθαλψη, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος εργολάβος του έργου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος:

Tις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ναυπάκτου για τραυματισμό μίας 23χρονης ημεδαπής από σίδερο το οποίο έπεσε από την οροφή στεγάστρου εμποροπανήγυρης, στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Η τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για ιατρική περίθαλψη. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος υπεύθυνος εργολάβος, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

