Ναύπακτος: Σε κατάσταση σηψαιμίας βρέθηκε ο αδέσποτος σκύλος που πυροβόλησαν στο Κρυονέρι

Οργή προκαλούν τα νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την κακοποίηση ενός αδέσποτου σκύλου στη Ναύπακτο, τον οποίο πυροβόλησαν εξ επαφής στην περιοχή Κρυονέρι.

Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, καθώς έχει διαγνωστεί με σηψαιμία, προκαλώντας ανησυχία στους κτηνιάτρους που τον φροντίζουν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους φιλοζωικούς συλλόγους, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι υπεύθυνοι επισημαίνουν την ανάγκη για αυστηρότερες ποινές κατά των κακοποιών ζώων.

Δείτε το βίντεο: