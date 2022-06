Ναύπακτος: Σε… γνώριμα μέρη ο Τζ. Τσούνης – Με ποιους συναντήθηκε και τι συζήτησαν

Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα που πραγματοποιεί περιοδεία στον τόπο καταγωγής του είχε σήμερα στη Ναύπακτο διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους Αρχών ενώ συνομίλησε σε εγκάρδιο κλίμα με τον κόσμο που συναντούσε.

Ας δούμε πώς παρουσίασε ο ίδιος ο Τζ. Τσούνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις επαφές του. Για τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη ανέφερε ότι συζήτησαν θέματα συνεργασίας, με τις επενδυτικές ευκαιρίες στο επίπεδο του τουρισμού και της τεχνολογίας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Μιλώντας με θερμά λόγια για την όμορφη πόλη της Ναυπάκτου που έχει πάντα στην καρδιά του συνομίλησε με το δήμαρχο Βασίλη Γκίζα για την αξιοποίηση των πλεοενεκτημάτων της περιοχής.

Ευχαρίστησε δε τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου για το έργο του σε κρίσιμους καιρούς και υπογράμμισε την ισχυρή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικότερα τη θρησκευτική ελευθερία.

Had a great meeting in beautiful Nafpaktos with Governor Nektarios Farmakis @pde_rwg. We discussed ways to further strengthen 🇺🇸🇬🇷 cooperation in Western Greece where U.S. investment opportunities abound especially in tech and tourism. pic.twitter.com/bbjUeX6Xgs — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) June 4, 2022

Grateful to Mayor Vasilis Gkizas for his warm welcome to Nafpaktos, a wonderful city I hold very near to my heart. We discussed the great potential Nafpaktia offers for 🇺🇸🇬🇷 investment opportunities. @pressnafpaktos1 pic.twitter.com/qIVpssdvkT — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) June 4, 2022

It was a great pleasure meeting His Eminence Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos. I thanked him for his leadership during this critical time and his work helping those in need. I underscored the strong support of the United States for the Orthodox Church and religious freedom. pic.twitter.com/Hcu4hIik3A — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) June 4, 2022

Τζ. Τσούνης: Το πιο σπουδαίο μάθημα που έμαθα από τον πατέρα μου ήταν να μην ξεχάσω τις ρίζες μου (video)