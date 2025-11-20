Ναύπακτος: Πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ξηροπήγαδο

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε επιχείρηση στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Τρία οχήματα και έξι άνδρες της Π.Υ. Ναυπάκτου έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε γρήγορη και συντονισμένη επέμβαση. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους. Ωστόσο όμως η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στην επιχείρηση. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα, ενώ η επιχείρηση υπέστη περιορισμένες υλικές φθορές.

nafpaktianews.gr