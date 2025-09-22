Ναύπακτος: Πτώση μεγάλου πεύκου διέκοψε την κυκλοφορία στον δρόμο προς το κέντρο

Πτώση πεύκου σημειώθηκε στη Ναύπακτο και συγκεκριμένα στην οδό που συνδέει τον κόμβο της Βομβοκούς με το κέντρο της πόλης στην περιοχή της Βαρναράχης.

Το μεγάλο πεύκο έπεσε το βράδυ της Δευτέρας (22.9.25) και τα κλαδιά του βρέθηκαν στη συνδετήρια οδό με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την Πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου, όχημα τη οποίας με προσωπικό, βρέθηκε στο σημείο και απομάκρυνε το δέντρο από το οδόστρωμα.

Το ευτύχημα είναι πως λόγω και της περασμένης ώρας, δεν υπήρχε κάποιο όχημα ή δίκυκλο κατά την πτώση. Να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί αγαπημένη διαδρομή για πολλούς Ναυπάκτιους που θέλουν να περπατήσουν.

ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ