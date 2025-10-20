Ναύπακτος: Παραιτήθηκε η Αντιδήμαρχος Μαρίνα Ρισβά-Πατακοπούλου – Παραμένει ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

Εξελίξεις έχουν προκύψει στον πολιτικό κόσμο της Ναυπάκτου, καθώς παραιτήθηκε με επιστολή της η Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας, Μαρίνα Ρισβά-Πατακοπούλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπάρξει τοποθέτηση από την ίδια σχετικά με την παραίτησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, η κ. Ρισβά-Πατακοπούλου παραιτείται από τη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής πολιτικής και Ισότητας, αλλά και από μέλος της Δημοτικής παράταξης παραμένοντας ωστόσο ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος.