Ναύπακτος: Παιδικές φωνές και ιστορίες του Μιγκέλ ντε Θερβάντες στον Κήπο Μπότσαρη

Με παιδικές φωνές πλημμύρισε ο Κήπος Μπότσαρη στην Ναύπακτο και ιστορίες του Μιγκέλ ντε Θερβάντες με την αγαπημένη δράση « Ο Miguel de Cervantes αφηγείται …».

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Η αγαπημένη δράση των παιδιών «Ο Miguel de Cervantes αφηγείται…» πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Κήπο του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη στο πλαίσιο των Εορτασμών του Δήμου Ναυπακτίας για την 454η Επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.





Η διήμερη δράση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές» και προσέφερε στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο του Μιγκέλ ντε Θερβάντες μέσα από αφήγηση και διαδραστικά παιχνίδια.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, παρευρέθηκε στη δράση της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες προς την Πρόεδρο κ.Αλεξία Παληού, τα μέλη και τους εθελοντές του Συλλόγου, καθώς και προς τους συντελεστές Χριστίνα Καρά, Παναγιώτη Πλατή και Νίκο Τριανταφύλλου για τη δημιουργική τους συμβολή.