Ναύπακτος: Ο 25χρονος Αλέξανδρος Κλουκινιώτης από την Πάτρα ο νεκρός του θανατηφόρου τροχαίου

Ο 25χρονος Αλέξανδρος Κλουκινιώτης από την Πάτρα είναι το θύμα που «έσβησε» επί τόπου στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αγροτικό.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής με νεκρό, τον Αλέξανδρο Κλουκινιώτη, 25 ετών από την Πάτρα και έναν 37χρονο σοβαρά τραυματισμένο, που ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο τροχαίο. Όλα έγιναν όταν αγροτικό που οδηγούσε ένας 49χρονος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 25χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της άλλης μηχανής, ηλικίας 37 ετών.

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος, που επέβαινε στο αγροτικό και τραυματίστηκε αλλά όχι σοβαρά. Ο 14χρονος εξετάσθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.

Μέχρι σήμερα έχουν χάσει την ζωή τους 4 άτομα σε τρία τροχαία δυστυχήματα στην συγκεκριμένη οδό στην Φωκίδα. Μία 27χρονη από την Ναύπακτο, τον περασμένο Απρίλιο, ένα ζευγάρι από την Φωκίδα τον Σεπτέμβριο και χθες ονεαρός οδηγός δικύκλου. Πρόκειται για έναν δρόμο – καρμανιόλα καθώς εκτός από τα θανατηφόρα, έχουν καταγραφεί ατυχήματα και με σοβαρούς τραυματισμούς.

Η άτυχη 27χρονη Μαρία Δροσοπούλου που έπεσε σε γκρεμό τον Απρίλιο

Το τροχαίο με το νεκρό ζευγάρι πριν από ένα μήνα:

Πηγή: tempo24.news