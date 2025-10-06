Ναύπακτος: Νέο ωράριο επισκέψεων για την έκθεση «Παλίμψηστα» του Χρήστου Μποκόρου

Ενημέρωση κοινού για το νέο ωράριο επισκέψεων της έκθεσης «Παλίμψηστα» του Χρήστου Μποκόρου στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου.

Η ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε το κοινό για αλλαγή των ωρών επισκεψιμότητας της έκθεσης "Παλίμψηστα" του Χρήστου Μποκόρου στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου, από 9 έως 31 Οκτωβρίου ως εξής: Τετάρτη έως Κυριακή Πρωί 11:00 -13:00 Απόγευμα 18:00-21:00 Δευτέρα & Τρίτη κλειστά.

H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας

Φωτεινή Σαράντη

Αρχαιολόγος