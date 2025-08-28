Ναύπακτος: Μηχανική βλάβη σε φορτηγό με φιάλες υγραερίου κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Μηχανική βλάβη σε φορτηγό που μετέφερε φιάλες υγραερίου ήταν η αιτία της αναστάτωσης που προκλήθηκε στην Αντιρρίου - Ιωαννίνων στο ύψος του Πλατανίτη Ναυπάκτου και είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική.

Τρία οχήματα με 6 άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή της Υπηρεσίας Θάνο Χριστοβασίλη έσπευσαν στο σημείο χωρίς ωστόσο να έχει προκληθεί πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν αυτός που κάλεσε την Πυροσβεστική για λόγους ασφαλείας όταν διαπίστωσε πρόβλημα στη μίζα του οχήματος.

Υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αντίρριο και οι εκδρομείς του Αυγούστου που επέστρεφαν χρειάστηκε να περιμένουν αφού σχηματίστηκε ουρά αυτοκινήτων.

Φωτογραφία: Σωτήρης Καρέλης