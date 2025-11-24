Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Ναύπακτος: Μια πόλη με ψυχή και θάλασσα που απλώνεται σαν ζωγραφιά

Ανάμεσα στο γαλάζιο του Κορινθιακού και το πράσινο των βουνών, η Ναύπακτος απλώνεται σαν ζωγραφιά, κρατώντας μέσα της αιώνες ιστορίας και στιγμές γαλήνης.

Το πανέμορφο ενετικό λιμανάκι της, με τα καραβάκια να λικνίζονται ήρεμα και τα πέτρινα τείχη να το αγκαλιάζουν, μοιάζει να αφηγείται μυστικά από άλλες εποχές — τότε που η πόλη αποτελούσε ναυτικό και εμπορικό σταυροδρόμι.

Πάνω από την πόλη, το επιβλητικό κάστρο στέκει περήφανο, φρουρός αιώνων, προσφέροντας μια μαγευτική θέα στη θάλασσα και στα σπιτάκια που απλώνονται ως την ακτή. Τα στενά δρομάκια με τα αρχοντικά, τα ανθισμένα μπαλκόνια και οι μικρές ταβέρνες που μοσχοβολούν θάλασσα και παράδοση, συνθέτουν έναν τόπο που συνδυάζει την ιστορία με τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας.

Είτε περιπλανιέσαι στο λιμάνι, είτε απολαμβάνεις τον καφέ σου με θέα τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, νιώθεις πως αυτή η πόλη έχει κάτι μαγικό· μια γαλήνη που σε κερδίζει και σε κάνει να θέλεις να επιστρέψεις.

Δείτε φωτογραφίες:

