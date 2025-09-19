Ναύπακτος - Μεσολόγγι: Δεν «τρομάζουν» οι κακές συνήθειες ούτε από το νέο ΚΟΚ

Δεν «τρομάζουν» ούτε στη Ναύπακτο ούτε στο Μεσολόγγι οι κακές συνήθειες ούτε από το νέο ΚΟΚ, με ασυνείδητους οδηγούς να προκαλούν τροχαίο ατυχήματα.

Μεθυσμένοι ή ξεμέθυστοι κάποιοι φαίνεται ότι δεν χαμπαριάζουν ούτε από τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έτσι τα τροχαία σε γενικές γραμμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν μειώνονται

Προχθές, την Τετάρτη, στη Ναύπακτο ένας αλλοδαπός που οδηγούσε μοτοσικλέτα παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί και ο ίδιος και ο έτερος αναβάτης.

Την ίδια μέρα στο Μεσολόγγι ένας άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί σε κατάσταση μέθης. Νωρίτερα είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και μάλιστα στον έλεγχο που του έγινε αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση, με αποτέλεσμα στο τέλος να συλληφθεί.

