Ναύπακτος: Μαγευτικές εικόνες με τα νέα φώτα του λιμανιού της από ψηλά

Μαγευτικές οι εικόνες από τα νέα φώτα του λιμανιού της Ναυπάκτου από ψηλά, με τον δήμαρχο Ναυπάκτου, Βασίλη Γκίζα να αναφέρει ότι ο φωτισμός είναι «το κερασάκι στην τούρτα». Δείτε βίντεο Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Ναυπάκτου, Βασίλης Γκίζας, μιλώντας για την πρόοδο των έργων στο λιμάνι, αναφέρει:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πραγματικά βλέπουμε μετά από δύο χρόνια περίπου, έργασιών, οι οποίες ήταν θεατές από όλο τον κόσμο, να ολοκληρώνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό της στερέωσης και αποκατάστασης, όχι μόνο ενός σημαντικού μνημείου, αλλά ενός χώρου, όπου πραγματοποιείται και λαμβάνει η χώρα όλη η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης και ένας χώρος ο οποίος είναι σύμβολο για την Ναύπακτο και για την Ναυπακτία. Το λιμάνι πλέον είναι λιμάνι, ασφαλές, προσβάσιμο, είναι λειτουργικό, διαθέτει όλες πλέον τις σύγχρονες υποδομές. Είδαμε να έχουν τοποθετηθεί και οι σχετικές δέστες, να έχει κατασκευαστεί το σχετικό κατάστρωμα, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμο πλέον από σκάφη, με ασφαλή τρόπο.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Ο φωτισμός νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα. Θα ακολουθήσει με άλλη χρηματοδότηση και η τοποθέτηση των pillaras, των πυργίσκων τροφοδοσίας ρεύματος και νερού, ώστε πλέον το λιμάνι της Ναυπάκτου να μπει στους σύγχρονους χάρτες των θαλάσσιων διαδρομών και φυσικά να συνεχίσει να αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο, το οποίο θαυμάζουν και χαίρονται οι Ναυπάκτοι και όχι μόνο».

Πληροφορίες από nafpaktianews.gr