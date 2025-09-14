Ναύπακτος: Κινητοποίηση στην Περιμετρική για εξαφάνιση άντρα σε δύσβατη περιοχή

Συναγερμός με εξαφάνιση άντρα σήμανε στην Ναύπακτο, ο οποίος φέρεται να χάθηκε σε δύσβατη περιοχή στην Περιμετρική, ενώ εκτελούσε εργασίες.

 

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14.9.25), με άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ναύπακτο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ο άντρας χάθηκε στην περιμετρική Ναύπακτο σε δύσβατη περιοχή καθώς εκτελούσε εργασίες.

Τελικά, η Πυροσβεστική υπηρεσία εντόπισε τον άνδρα και τον απομάκρυνε με ασφάλεια από το δύσβατο σημείο. Στο σημείο βρέθηκαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής και δέκα άνδρες υπό την διεύθυνση του διοικητή κ. Χριστοβασιλη.

Πηγή: nafpaktianews.gr

14 Σεπ 2025

